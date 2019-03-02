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суббота, 02 марта 2019 23:28

Показали самые горячие позы в сексе, которые помогают похудеть

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Показали самые горячие позы в сексе, которые помогают похудеть
Фото: Inform-ua.info

Секс приносит не только эмоциональное удовольствие, но и физическую пользу. Специалисты рассказали, какие именно позы помогут похудеть.

Человек теряет около 5 калорий в минуту секса, а женщина - 3 калории. Некоторым парам удалось сжечь в постели до 400 калорий.

По мнению ученых 50 половых актов вполне реально похудеть на 3-10 кг. Такая существенная разница зависит от продолжительности, темпа и избранных поз.

Об этом пишет ukr.media

После полового акта нельзя есть в течение 40 минут. Тогда перекусить белковой пищей: мясом, сыром, яйцами. Белок пойдет на строительство мышечной массы и поможет организму быстрее сжечь лишний жир.

5 самых эффективных позиций.

Вне Собака головой на восток

Женщина сверху, спиной к лежащему партнера. Сжигаете - 350 калорий.

Поза Фьюжн

Мужчина и женщина сидят на полу или на кровати. Она между его ног, слегка отклонившись назад, он - каждый раз притягивает ее к себе. Сжигаете - 200 калорий.

Поза Гейша

Женщина лежит лицом вниз, слегка разведя ноги в стороны, а мужчина находится сверху, сзади. Сжигаете - 250 калорий.

Поза Амазонка

Мужчина лежит на спине, согнув ноги в коленях, а девушка садится на него сверху, немного наклонившись вперед. Сжигаете - 250 калорий.

Поза Чайный мельница

Мужчина лежит на спине с разведенными в стороны ногами, женщина ложится на него сверху, сводит ноги и, вытягивая ноги, начинает сексуальные движения. Сжигаете - 290 калорий.

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В Украине сделали кардиомонитор, который собирает данные о работе сердца и передает на смартфон пользователя или родственников. Крепится под сердцем. Программа дает рекомендации и может даже вызвать врача.

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