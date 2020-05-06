Похудение на карантине: назвали 5 простых упражнений с фитнес-резинкой

Фитнес-резинка на карантине помогает тренироваться. Фото: osporte.info

Во время карантина можно тренироваться и дома. Для этого нужна фитнес-резинка, которая бывает разной толщины и ширины. Чем шире, тем лучше. Так не скручивается, не так давит при растяжении, и выдерживает гораздо больше нагрузок.

С ее помощью легко можно подтянуть проблемные зоны, убрать дряблость и поддерживать тонус мышц, уделяя немного времени регулярных занятий.

Черные приравнивают к максимальному весу от 18 кг и выше, зеленые - самые слабые, до 7 кг, отлично подойдут для прокачки рук и плеч.

Часто фитнес-резинки идут в комплекте по 4-5 штук с разной силой сопротивления. Для каждой группы мышц нужна своя нагрузки.

Разгибание рук из-за головы стоя

Использовать зеленую или желтую фитнес-резинку. Наступить на нее, а другой ее конец взять в руки так, чтобы ты оказалась внутри нее. Поднимать руки вверх за голову, держа локти на уровне головы. Петля должна проходить за спиной.

Следить за поясницей - не прогибаться ее. 10-15 повторений. Впоследствии можно увеличивать количество подходов.

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Жим вверх перед собой

Исходная позиция - ноги на ширине плеч. Стоя на фитнес-резинке взять другой свободный ее конец руками шире позиции ног, чтобы получилась трапеция. Тянуть ее сначала в верхней части груди. Затем выпрямите руки над головой и снова в исходную позицию. 8-12 повторений с желтой фитнес-резинкой достаточно.

Гиперестезия стоя

Стать на резинку с согнутой спиной под углом 45 градусов, ноги на ширине плеч немного согнуты в коленях. Свободный конец - на шее и руками держать эспандер на уровне груди. Разгибать корпус тела в положение стоя и возвращаться в согнутое. Следить, чтобы движения были максимально плавными и не округлять спину.

Вело-кранчи для отличного пресса

Фитнес-резинка вокруг стоп, лечь на спину. Руки за головой ноги вытянуты. Начинать сгибать правую ногу в колено, тянуть к левому локтю. Левым локтем одновременно тянуться к правому колену, принимать исходное положение.

Затем все тот же на другую сторону. Для начала можно делать по 10 повторений на каждый локоть.

Отведение ноги назад

Фитнес-резинка желтого / красного цвета вокруг лодыжек, руки на уровне груди. Опорная нога - левая, а правую отводи немного назад.

Сделать 20 махов и поменять ногу. Все то же самое с другой ногой. Во время упражнения следить за спиной: она должна быть ровной пресс и ягодицы напряжены.

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