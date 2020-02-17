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понедельник, 17 февраля 2020 15:10

Подарок любимой на 8 марта – оздоровительный отдых и незабываемые впечатления в санатории "Подолье"

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Весенняя пора всегда побуждает к обновлению, дарит надежду на лучшее будущее. Недаром, женское праздник 8 марта отмечается именно в это время года. Все женщины в канун праздника мечтают, получить подарки, цветы и особое внимание от мужчин. Но существуют другие полезные и незабываемые вещи, которые могут продлить праздничное настроение на многие годы. При этом одновременно оздоровиться, отдохнуть и развлечься. Санаторий "Подолье" имеет для этого все необходимое.

  В санатории "Подолье" можно одновременно оздоровиться, отдохнуть и развлечься
В санатории "Подолье" можно одновременно оздоровиться, отдохнуть и развлечься

Добраться к санаторию из любого региона Украины - не сложно. А попав один раз в сказочную атмосферу, созданную природными условиями расположения санатория, вам захочется возвращаться сюда при любой благоприятной возможности. А еще профессиональный персонал, новейшее медицинское оборудование, большой бассейн (чаша 25 м), процедурный комплекс – SPA-комплекс, фитнес-центр, сауна, радоновые ванны, грязелечение, единственный в Украине эманаторий, комфортабельные номера для проживания, паркинг, охрана, питание на любой вкус и возраст.

  В санатории "Подолье" можно одновременно оздоровиться, отдохнуть и развлечься
В санатории "Подолье" можно одновременно оздоровиться, отдохнуть и развлечься

Дополнительным аргументом является сезонная потребность организма в преодолении негативных факторов, вызванных зимним периодом. В это время года прогрессирует авитаминоз, что ухудшает иммунную систему человека, гиподинамия к нарушению функций организма – опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения, обостряются хронические болезни и тому подобное.

Высококвалифицированные медицинские специалисты мирового уровня, которые работают в санатории "Подолье", защитят ваш организм от болезней и повысят иммунитет. Необходимо только вовремя обратиться к ним. Не медлите – звоните прямо сейчас.

  В санатории "Подолье" можно одновременно оздоровиться, отдохнуть и развлечься
В санатории "Подолье" можно одновременно оздоровиться, отдохнуть и развлечься

Чтобы приумножить положительный результат и получить незабываемые впечатления, лучше посетить санаторий "Подолье" вместе со своей любимой, и отпраздновать 8 марта в необычных условиях.

Не медлите, закажите путевки уже сегодня.

Справка: +38 (067) 23-23-415
Бронирование: (067) 23-23-415
ООО "Санаторий" Подолье ", ул. Курортная, 10, г.. Хмельник Винницкой области

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