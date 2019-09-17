Почему во рту появляется сухость

Эксперты рекомендуют использовать при сухости искусственную слюну. Фото: ukrhealth.net

Прием лекарств чаще всего становится причиной сухости во рту.

Многие препараты, в частности, антигистаминные, мочегонные, те, что стабилизируют давление, имеют подобный побочный эффект, пишет Newsyou.info

Препараты от болезни Паркинсона также вызывают сухость во рту. Иногда их назначают для лечения целого ряда недугов.

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Проблема сухости может появиться при обезвоживании, беспокойстве, диабете, болезнях печени и поджелудочной железы, лечение от рака, синдроме Шегрена. Если сухость вызывает сильное беспокойство или мешает, то следует обратиться к врачу.

Эксперты рекомендуют использовать при сухости искусственную слюну, продается в аптеках без рецепта.

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