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среда, 18 сентября 2019 03:28

Почему во рту появляется сухость

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Почему во рту появляется сухость
Эксперты рекомендуют использовать при сухости искусственную слюну. Фото: ukrhealth.net

Прием лекарств чаще всего становится причиной сухости во рту.

Многие препараты, в частности, антигистаминные, мочегонные, те, что стабилизируют давление, имеют подобный побочный эффект, пишет Newsyou.info

Препараты от болезни Паркинсона также вызывают сухость во рту. Иногда их назначают для лечения целого ряда недугов.

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Проблема сухости может появиться при обезвоживании, беспокойстве, диабете, болезнях печени и поджелудочной железы, лечение от рака, синдроме Шегрена. Если сухость вызывает сильное беспокойство или мешает, то следует обратиться к врачу.

Эксперты рекомендуют использовать при сухости искусственную слюну, продается в аптеках без рецепта.

"Простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой, а генитальный герпес - содовыми ванночками. "Накачка" губ гиалуроновой кислотой может спровоцировать обострение герпеса.

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