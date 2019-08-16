"Не излечивается" - Супрун рассказала все, что следует знать о герпесе

Герпес не вылечивается. Фото: из открытых источников

"Простуда" на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой, а генитальный герпес - содовыми ванночками. "Накачка" губ гиалуроновой кислотой может спровоцировать обострение герпеса.

Об этом пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

Герпесвирусов существует целая семья: герпесвирус человека (ГВЛ) 1 и 2 типа, вирусы ветрянки, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, и вирусы герпеса человека 6, 7 и 8.

Вирус 2-го типа вызывает преимущественно генитальный-анальные инфекции, а 1-го - оро-лабиальные (ротовой полости, губ, или других частей головы). Впрочем оба вируса могут поражать все части тела, то есть во время орального секса "простуда на губах" может передаться на гениталии партнера/партнерши или наоборот.

Что известно о вирусе:

▪️ Герпесвирус 2 типа передается во время незащищенного секса, а также во время вагинальных родов, если у матери в тот момент обострение герпеса.

▪️ Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду, когда инфекция проявляется активно.

▪️ Большинство людей заражаются ГВЛ-1 в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.

▪️ Во время бритья лица есть риск распространить свой вирус с участка проявления по волосяных фолликулах кожи. Это повлечет так называемый "герпетический сикоз".

▪️ Люди, занимающиеся контактными видами спорта, могут благодаря ударам получать собственный вирус в новые участки тела, например, и челюсть или ухо.

▪️ Даже стоматологи, работающие без перчаток, могут развить инфекцию ногтей и кутикулы после контакта с человеком, у которого гингивостоматит (одно из проявлений герпеса).

Возможно ли выздороветь после заражения?

После заражения вирусы уже никогда никуда не деваются, а находятся в нейронах и время от времени активируются.

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Как лечат герпевирусную инфекцию?

Первичный курс терапии обычно длится 8-10 дней или до исчезновения проявлений. При этом прописывают таблетки на основе измененных нуклеотидов. В случае очень тяжелого течения инфекции возможно введение лекарств. Медицинские протоколы не советуют пользоваться лекарствами с местным действием из-за их низкой эффективности.

Постоянная супрессивная терапия на 70-80% снижает вероятность проявления генитального герпеса у людей, склонных к частым обострениям (6 или более в течение года). Постоянная терапия улучшает качество жизни пациентов значительно эффективнее, чем эпизодическая - раз в год. Но со временем частота проявлений инфекции уменьшается сама собой, поэтому рано или поздно постоянную терапию можно заменить эпизодической.

Как предотвратить заражение герпесом?

▪️ Не целуйтесь, если у партнера/партнерши губы или ротовая полость начали чесаться, покалывать, появились высыпания. Помните, что важно осознавать и быть ответственными по отношению к партнерам.

▪️ Не пейте вместе с одной чашки или бутылки с человеком, который на губах имеет герпес.

▪️Не пользуйтесь общей гигиенической помадой.

▪️ Сделайте с партнером/партнершей анализы на ВИЧ, герпес 1 и 2 типов, онкогенные штаммы папилломавируса и сифилиса. В случае отсутствия инфекций достаточно гормональных контрацептивов. Если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений от секса надо воздержаться, даже защищенного. В другое время нужно пользоваться презервативами.

Что делать, чтобы герпес был в постоянно латентном состоянии?

▪️ Пользоваться солнцезащитными кремами.

▪️ Перед поездкой в ​​горы или на море, где высокий индекс УФ, можно пройти превентивный курс противогерпесными препаратами.

▪️ Никакие "иммуностимуляторы" не предотвращают повторные выражения герпетической инфекции.

▪️ Нет доказательств эффективности мазей с антигерпетическими компонентами.

▪️ Если герпес проявляется 1-3 раза в год, то лучше обойтись эпизодической терапией (раз в год или в случае обострения) - иначе есть риск развития устойчивого к терапии штамма вируса.

▪️ Люди, чья иммунная система ослаблена противоопухолевой терапией, иммуносупрессией в связи с трансплантацией, или ВИЧ-инфицированным людям следует избегать обострения герпеса медикаментозно и постоянно.

▪️ Перед введением филлеров в лицо или проведением дермабразии надо провести короткий курс терапии противогерпесными препаратами, если есть понимание, что существует риск проявления герпеса.

Медреформа в Украине продолжается. Если на первом этапе ее внедряли в учреждениях неотложной помощи, то следующим шагом будут изменения в поликлиниках.