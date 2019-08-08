Какие изменения принесет украинцам новый этап медицинской реформы

Следующий этап изменений в системе здравоохранения продлится 2-3 года. ФОТО: 20pol.city.kharkov.ua

Медреформа в Украине продолжается. Если на первом этапе ее внедряли в учреждениях неотложной помощи, то следующим шагом будут изменения в поликлиниках.

Каких нововведений следует ожидать в 2020 году, рассказал 24tv.

1. Каждый врач должен будет получить профессиональную лицензию. Это позволит пациентам обращаться с жалобами на врачей в лицензионный совет. После рассмотрения жалобы врача могут оштрафовать, отправить на дополнительное обучение или отобрать лицензию. Государству лицензирование позволит отслеживать, какие врачи есть и где они работают, понять, каких специалистов не хватает.

2. Медицинские учреждения всех уровней перейдут на новую модель финансирования и должны будут заключить договор с НСЗУ. Больницы станут неприбыльными предприятиями. Распоряжаться своими деньгами смогут самостоятельно. Сами же будут формировать и зарплату медработников.

Больницы, не заключившие договор с НСЗУ, останутся без госсударственного финансирования.

3. Начнет действовать программа медицинских гарантий. Включать в себя она будет услуги по 6 направлениям. Это первичная помощь, специализированная амбулаторная помощь, специализированная стационарная помощь, экстренная помощь, паллиативная помощь, реабилитация. Предоставляться такие услуги будут по принципу "деньги ходят за пациентом".

Экстренные услуги возьмется полностью оплачивать НСЗУ. Предоставлять их будут независимо от того, имеет ли пациент декларацию с семейным врачом.

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Плановые медицинские услуги НСЗУ станет оплачивать только при наличии направления. Выбрать больницу и специалиста пациент сможет самостоятельно, но только среди заведений, где действует программа медицинских гарантий. Записаться на прием можно будет онлайн. Если услугу окажут некачественно или потребуют оплату, будет возможность обратиться на "горячую линию" НСЗУ.

В программу медицинских гарантий войдут не все услуги. За отдельные медучреждение получит право взимать оплату. Речь идет о таких, как улучшенный сервис, улучшенная палата, питание и все, что не имеет прямой связи с самим лечением. Также программа не распространяется на услуги, в получении которых нет критической необходимости. К примеру, по стоматологии государство будет оплачивать только ургентную помощь и лечение детей.

4. Все медикаменты, необходимые для услуги, которая оплачивается НСЗУ и предоставляется в соответствии с национальным перечнем лекарственных средств, будут входить в стоимость услуги. Пациенту их выдавать будут в обязательном порядке. Потребности покупать все в аптеке самостоятельно больше не возникнет.

Для услуг, стоимость которых гораздо ниже цены препарата, будут действовать программы централизованных закупок через международные организации. Это касается, прежде всего, лекарств против онкологических заболеваний. Такие медикаменты будут считаться частью услуги.

5. Во всех медицинских учреждениях первичной помощи будут выдавать электронные направления к врачам и электронные больничные. Также внедрят е-рецепты, е-справки и прочее

Изменения в сфере экстренной помощи правительство Украины планирует завершить до конца 2020-го. Каждый автомобиль "скорой" будет обеспечен GPS-навигатором. Это позволит диспетчеру оперативно отслеживать местонахождение медицинского транспорта. Обновлено будет и оборудование автомобилей "скорой".