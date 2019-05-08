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четверг, 09 мая 2019 05:28

Почему стоит много ходить

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Почему стоит много ходить
Пешая прогулка заменяет человеку эффективные лекарства

Благодаря пешим прогулкам увеличится объем легких, улучшится работа желудочно-кишечного тракта, поднимется зрение и настроение.

С помощью ходьбы в легкие будет поступать больше кислорода. С помощью этого можно бороться с проявлениями легочных заболеваний.

Регулярная ходьба усиливает выделение желудочного сока, быстрый бег оказывает обратное действие.

Во время легкой прогулки снижаются проявления глаукомы и ритмичное дыхание помогает снять зрительную усталость, рассказывает ukr.media.

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Ежедневная ходьба помогает бороться со стрессом.

Прогулки на свежем воздухе стимулируют умственную активность, тем самым способствуют повышению интеллектуального уровня.

Эта форма физической нагрузки идеально подходит тем, кому другие виды силовых упражнений противопоказаны. Стимулирует активную циркуляцию крови в позвоночнике и улучшает его гибкость.

Если присутствует подавленность духа и непонятный грусть, нужно выйти на свежий воздух, и совсем скоро будете чувствовать себя лучше.

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