Пик заболеваемости Covid-19 в Украине будет в декабре-январе

Украина находится в стадии интенсивной передачи Covid-19. Фото: pixabay.com

Украина находится в стадии интенсивной передачи коронавирусной инфекции. Пик с нарастанием количества больных ожидают в следующие 2 месяца.

Об этом сообщила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская во время выступления на IV-м Украинском женском конгрессе "От возможностей до реальных изменений".

"Пик, я думаю, декабрь и январь еще будет. И он нарастает. Вы сейчас увидите, статистика поступит через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей - до 60 лет. Это просто страшно. В силу погодных условий, человек получает большую дозу возбудителя. А любое инфекционное заболевание - это, в том числе, дозозависимый процесс. Поэтому мы никуда не денемся", - сказала Голубовская.

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Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники. Правительство готовится ко всем сценариям реагирования на ситуацию с коронавирусом в стране.