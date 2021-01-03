Пандемия коронавируса: РФ хочет испытать свою вакцину на украинцах

Вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла необходимых клинических испытаний. Фото: Pixabay

Председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о желании России испытать новые возможности своей вакцины от коронавируса "Спутник V" на украинцах.

В частности, россиян интересует эффект комбинации "Спутника V" так же экспериментальной вакциной AstraZeneca. Об этом пишет "Радио Свобода".

Как известно, вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла необходимых клинических испытаний. Кроме того, Дмитриев повторил, что его фонд готов передать Украине технологии для производства и применения в этой стране непроверенной российской вакцины.

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"Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины - без политики", - сказал он.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут использовать только те вакцины от Covid-19, которые успешно завершили клинические испытания.