Ослабление карантина: какие виды операций позволило делать правительство

Перед проведением операций пациенты обязательно должны пройти тест на коронавирус методом ПЦР. Фото: pixabay

Перечень разрешенных во время карантина медицинских операций обнародовал Кабинет министров Украины.

Текст соответствующего постановления от 4 мая 2020 №332 обнародовали на Правительственном портале, передает "Уніан".

Перед проведением операций пациенты обязательно должны пройти тест на коронавирус методом ПЦР.

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Кабмин разрешил:

- оказание медицинской помощи на территории областей, г. Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, составляет менее 50%;

- оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

- предоставление паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

- проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни.

В украинских клиниках с 5 мая позволят делать плановые операции. Такое решение правительства закрепили изменениями к постановлению №211, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.