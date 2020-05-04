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понедельник, 04 мая 2020 10:18

Правительство разрешило проводить плановые операции

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Правительство разрешило проводить плановые операции
Плановые операции будут проводится после тестирования пациента на Covid-19. Фото: pixabay

В украинских клиниках с 5 мая позволят делать плановые операции.

Такое решение правительства закрепили изменениями к постановлению №211, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С завтрашнего дня будут разрешены плановые операции. Не было ни одного заражения во время операций", - сказал он на брифинге в понедельник.

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По словам министра, плановые операции будут проводиться после тестирования пациента на Covid-19.

Тестирование проводят методом ПЦР.

В Украине по состоянию на утро 4 мая количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 331 человека. Из них 303 умерли. Выздоровели - 1619. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

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Дата
04
мая

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