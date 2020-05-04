Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс: обновленная статистика

В Украине по состоянию на утро 4 мая количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 331 человек. Из них 303 умерли. Выздоровели - 1619.
За сутки зафиксировано 418 новых случаев, сообщает Минздрав.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 436 случаев;
Волынская область - 340 случаев;
Днепропетровская область - 460 случаев;
Донецкая область - 81 случай;
Житомирская область - 430 случаев;
Закарпатская область - 531 случай;
Запорожская область - 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 984 случая;
Кировоградская область - 401 случай;
г. Киев - 1535 случаев;
Киевская область - 853 случая;
Львовская область - 506 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 161 случай;
Одесская область - 427 случаев;
Полтавская область - 227 случаев;
Ровенская область - 750 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 896 случаев;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 139 случаев;
Хмельницкая область - 116 случаев;
Черновицкая область - 1887 случаев;
Черкасская область - 312 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на Covid-19.
По состоянию на утро 4 мая в мире Covid-19 поразил 3 507 053 человек. Болезнь унесла 247 475 жизней, тогда как побороть болезнь удалось уже 1 125 236 пациентам.
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