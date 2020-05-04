Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс: обновленная статистика

В Украине по состоянию на утро 4 мая количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 331 человек. Из них 303 умерли. Выздоровели - 1619.

За сутки зафиксировано 418 новых случаев, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr В Украине по состоянию на утро 4 мая количество инфицированных коронавируса возросло до 12 331 человек

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 436 случаев;

Волынская область - 340 случаев;

Днепропетровская область - 460 случаев;

Донецкая область - 81 случай;

Житомирская область - 430 случаев;

Закарпатская область - 531 случай;

Запорожская область - 285 случаев;

Ивано-Франковская область - 984 случая;

Кировоградская область - 401 случай;

г. Киев - 1535 случаев;

Киевская область - 853 случая;

Львовская область - 506 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 161 случай;

Одесская область - 427 случаев;

Полтавская область - 227 случаев;

Ровенская область - 750 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 896 случаев;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 139 случаев;

Хмельницкая область - 116 случаев;

Черновицкая область - 1887 случаев;

Черкасская область - 312 случаев;

Черниговская область - 64 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 4 мая в мире Covid-19 поразил 3 507 053 человек. Болезнь унесла 247 475 жизней, тогда как побороть болезнь удалось уже 1 125 236 пациентам.