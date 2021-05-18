Определили самый счастливый возраст человека

Автор: lenta.ua Самым счастливым периодом жизни считают период от 30 до 40 лет

Говорят, что самые счастливые годы человека – это период обучения в школе и университете. Однако, результаты нового исследования экспертов из Эммануил-колледжа ставят под сомнение эту мысль.

Ученые провели опрос среди двух тысяч человек, которые должны были ответить на вопрос: "Если бы вы могли прожить жизнь в одном возрасте, какой бы вы выбрали?".

Оказалось, что большая часть респондентов выбрала самым счастливым периодом своей жизни именно возраст 30-40 лет.

Специалистов результаты удивили, ведь обычно именно на этот период жизни человека приходятся такие проблемы, как кризис среднего возраста, трудности в карьере и прочее.

Участники исследования объяснили, что именно в 30-40 лет получают гораздо больше удовольствия от жизни, чем когда были молодыми.

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Кроме того, в этом возрасте люди лучше понимают себя, свои потребности и желания, чувствуют себя увереннее и имеют определенные навыки, которые понадобятся для развития карьеры.

Замедлить процесс старения и продлить жизнь помогает черника. Эти ягоды содержат большое количество флавоноидов, которые борются с повреждениями ДНК и замедляют возрастные изменения в клетках мозга, пишет Express. Исследования показали, что черника защищает от окислительных и воспалительных реакций различные области мозга, помогая увеличить продолжительность жизни. Эти ягоды также способствуют усвоению сахара в клетках, которые превратят его в энергию. По результатам еще одного исследования пожилые люди лучше проходили когнитивные тесты, когда ежедневно выпивали черничный сок. Это возможно благодаря антиоксидантам антоцианов, которыми богата черника. Эти вещества уменьшают воспаление, помогают нейронам общаться и регулируют то, как мозг использует глюкозу.