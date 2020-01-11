Почему некоторые люди худеют быстрее, чем другие

Что влияет на способность быстро худеть. Фото: из открытых источников

Финские исследователи из Университета Ювяскюля определили, что способность человека к быстрому сжиганию жира определяется человеческим геномом.

Специалисты утверждают, что способность человека к сжиганию жира зависит от наследственности, сообщает Pohjalainen.

Исследователи в течение 3 лет следили за 23 парами мужчин-близнецов. Стоит отметить, что 9 пар имели разную физическую активность в течение всего эксперимента.

Связь между наследственностью и сжиганием жира изучали в состоянии покоя и на велотренажере. Результаты исследования показали, что близнецы из одной семьи одинаково сжигали жир как и в состоянии покоя, так и во время тренировок.

"Способность к окислению жира не зависит от телосложения. Строение тела относится к количеству жира в организме и количества мышечной ткани. Странным было то, что в организмах близнецов, занимались спортом с разной степенью интенсивности, не было обнаружено различий в сжигании жира в состоянии покоя и при нагрузках ", - рассказал автор исследования Яри Карппинен.

Теперь основной целью финских ученых является выяснить, является важным фактором метаболического здоровья я способность к сжиганию жиров и способны легкие физические нагрузки сделать окисления жиров эффективными.