Одесситы - наибольшие противники: опрос показал готовность регионов вакцинироваться

Больше всего хотят вакцинироваться от коронавируса жители Львова, Винницы, Сум, Ужгорода и Ивано-Франковска. Против таких прививок в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве.
Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела соцгруппа "Рейтинг" от имени Международного республиканского института.
7% опрошенных в Сумах и Львове уже вакцинировались. В Тернополе, Полтаве, Черновцах и Николаеве вакцинировались 6% опрошенных.
В основном украинцы не готовы делать именно Covid-прививки. Респонденты в нескольких городах считают, что пандемия коронавируса не настолько угрожает им лично. В частности, в Ужгороде, Днепре, Херсоне и Луцке.
Наиболее угрожающей ситуацию с Covid-19 считают в Полтаве, Кропивницком и Ивано-Франковске.
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13 сентября Кабмин одобрил изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками.
43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.
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