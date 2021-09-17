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пятница, 17 сентября 2021 17:48

Одесситы - наибольшие противники: опрос показал готовность регионов вакцинироваться

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Больше всего хотят вакцинироваться от коронавируса жители Львова, Винницы, Сум, Ужгорода и Ивано-Франковска. Против таких прививок в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела соцгруппа "Рейтинг" от имени Международного республиканского института.

Автор: слайд презентации результатов опроса
  По состоянию на 17 сентября в Украине от коронавируса сделали 11 220 643 прививок
По состоянию на 17 сентября в Украине от коронавируса сделали 11 220 643 прививок

7% опрошенных в Сумах и Львове уже вакцинировались. В Тернополе, Полтаве, Черновцах и Николаеве вакцинировались 6% опрошенных.

В основном украинцы не готовы делать именно Covid-прививки. Респонденты в нескольких городах считают, что пандемия коронавируса не настолько угрожает им лично. В частности, в Ужгороде, Днепре, Херсоне и Луцке.

Наиболее угрожающей ситуацию с Covid-19 считают в Полтаве, Кропивницком и Ивано-Франковске.

Автор: слайд презентации результатов опроса
  Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Для прививок доступны вакцины AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna. Независимо от вакцины, делать прививки нужно дважды
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Для прививок доступны вакцины AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna. Независимо от вакцины, делать прививки нужно дважды

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13 сентября Кабмин одобрил изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками.

43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.

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17
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