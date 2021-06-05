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суббота, 05 июня 2021 15:01

Обнаружили новый штам коронавируса: еще опаснее

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Обнаружили новый штам коронавируса: еще опаснее
Ученые обнаружили новый штамм коронавируса. Фото: unsplash.com

В австралийском штате Виктория обнаружили новый тип мутации коронавируса - Delta.

Его диагностировали у двух членов семьи, которые две недели назад посетили несколько туристических мест в соседнем штате, сообщает Reuters со ссылкой на власти региона.

По классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот штамм Covid-19 является более заразным, чем вариант индийского происхождения. Поэтому в штате опасаются всплеска заболеваемости.

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Сейчас медики пытаются установить происхождение нового штамма, а также тестируют всех жителей двух регионов, контактировавших с зараженными.

Всеиндийский институт медицинских наук, AIIMS, обнаружил три новые прорывные инфекции, которые являются новыми линиями индийского штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Они могут заражать даже вакцинированных от коронавируса людей. Всего в Индии за два месяца заразились 63 вакцинированных человека. У 27 из них обнаружили мутировавшие подвиды индийского штамма коронавируса.

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