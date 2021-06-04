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пятница, 04 июня 2021 15:51

Мутировавший штамм коронавируса инфицирует даже вакцинированных

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Мутировавший штамм коронавируса инфицирует даже вакцинированных
Индийский штамм коронавируса мутировал. Фото: Reuters

Индийский штамм разделился на три подвида. Отныне они могут заражать даже вакцинированных от коронавируса людей.

В апреле и мае зафиксировали десятки подобных случаев, пишет India Today.

Всеиндийский институт медицинских наук, AIIMS, обнаружил три новые прорывные инфекции, которые являются новыми линиями индийского штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3.

Всего в Индии за два месяца заразились 63 вакцинированных человека. У 27 из них обнаружили мутировавшие подвиды индийского штамма коронавируса.

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На момент заражения 36 пациентов приняли две дозы вакцины от Covid-19, еще 27 - одну. 53 человека были вакцинированы препаратом Covaxin, а 10 из них - применяемым в Украине Covishield.

В то же время подтверждена действенность вакцины - ни один из вакцинированных не умер после заражения.

Ученые разрабатывают очки, которые смогут определить, есть ли у человека Covid-19 всего за 3 с. Ученые приблизились к завершению разработки.

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