Вакцины не спасут - в ВОЗ ожидают страшных штаммов Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2 Просмотров: 2448
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 252
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 468
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 495
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 621
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 252
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 243
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 189
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 531
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 765
Фото
Все фото
5
17
3
5
7
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 684
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1971
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 522
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1089
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 522
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 08:45

Вакцины не спасут - в ВОЗ ожидают страшных штаммов Covid-19

  Комментировать
Вакцины не спасут - в ВОЗ ожидают страшных штаммов Covid-19
ВОЗ надеется упростить для общественности растущее количество мутаций. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения предупредила о вероятном появлении устойчивых к существующим Covid-вакцинам штаммов коронавируса.

Об этом заявил спецпосланник ВОЗ по глобальному реагированию на Covid-19 Дэвид Набарро, пишет Sky News.

"Пока я не думаю, что мы имеем какие-то устойчивые к действующим вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка появятся. Рано или поздно", - сказал он.

Ранее стало известно, что ВОЗ начнет маркировать штаммы Covid-19 буквами греческого алфавита. Таким образом организация надеется упростить для общественности растущее количество мутаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцины от коронавируса разрешили смешивать

На додаток до 60 млн доз вакцини AstraZeneca, якими США вирішили поділитися зі світом, адміністрація президента Джо Байдена прийняла рішення відправити в бідні країни не менше 20 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакцины не спасут - в ВОЗ ожидают страшных штаммов Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Сожгли Москву. Погибло до 80 тыс. горожан

Король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной светской львицей

Самое читаемое
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 10989
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 4419
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 4338
Неземная вкусности: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкусности: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 3933
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
6
 2 Просмотров: 3879
Здоровье
Коронавирус наседает на Киев. Что с другими регионами
Коронавирус наседает на Киев. Что с другими регионами Просмотров: 423
Врачи рассказали о побочке от ковид-вакцины Pfizer
Врачи рассказали о побочке от ковид-вакцины Pfizer Просмотров: 846
Появился новый главный санитарный врач
Появился новый главный санитарный врач Просмотров: 648
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
 Просмотров: 252
Вакцины от коронавируса разрешили смешивать
Вакцины от коронавируса разрешили смешивать Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
2
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
1
Военные расстреляли 26 людей
Голосов: 2645
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть