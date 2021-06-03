Вакцины не спасут - в ВОЗ ожидают страшных штаммов Covid-19

ВОЗ надеется упростить для общественности растущее количество мутаций. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения предупредила о вероятном появлении устойчивых к существующим Covid-вакцинам штаммов коронавируса.

Об этом заявил спецпосланник ВОЗ по глобальному реагированию на Covid-19 Дэвид Набарро, пишет Sky News.

"Пока я не думаю, что мы имеем какие-то устойчивые к действующим вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка появятся. Рано или поздно", - сказал он.

Ранее стало известно, что ВОЗ начнет маркировать штаммы Covid-19 буквами греческого алфавита. Таким образом организация надеется упростить для общественности растущее количество мутаций.

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На додаток до 60 млн доз вакцини AstraZeneca, якими США вирішили поділитися зі світом, адміністрація президента Джо Байдена прийняла рішення відправити в бідні країни не менше 20 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.