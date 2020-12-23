Новое исследование объясняет, почему некоторые тяжело переносят коронавирус

Могут возникнуть и хуже моменты, когда антитела начинают борьбу с иммунной системой в целом. Фото: pixabay

С различными инфекциями, как правило, борются антитела.

Бывают ситуации, когда иммунная система выделяет те, которые ошибаются и атакуют органы своего же тела, пишет Nature.

Могут возникнуть и хуже моменты, когда антитела начинают борьбу с иммунной системой в целом.

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Ученые обнаружили, что эти автоматические антитела объясняют, почему кто-то переносит коронавирус трудно. Течение болезни 194 пациентов с коронавирусом изучили ученые Акико Ивасаки и Арон Ринг в Йельской школы медицины в Нью-Хэвен, штат Коннектикут в США. Результаты показали, что у больных, чье состояние было плохим, уровень активности аутоантител был высоким. Некоторые из этих вредных антител атаковали иммунные клетки, что уменьшало возможность организма бороться с коронавирусом. Другие аутоантитела атаковали нервную систему, сердце, печень или соединительные ткани.

При этом, ни один вид аутоантител не был достаточно распространенным для использования в отделении людей с коронавирусом от незараженных. По мнению авторов исследования, многообразие таких вредных антител может объяснить, почему возникают самые разные осложнения после коронавируса.

В большинства переболевших коронавирусом обнаружили большое количество антител через 6 месяцев после инфицирования. Об этом пишет финское издание YLE. Исследование Национального института здоровья и благосостояния Финляндии показало, что люди, которые заразились Covid-19 весной, имеют в организме антитела. В выборку попали более 1 тыс. взрослых, получивших подтвержденный положительный тест на коронавирус в течение последних 6 месяцев.