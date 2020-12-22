Антитела в организме большинства переболевших коронавирусом остаются на полгода

В большинстве переболевших коронавирусом обнаружили большое количество антител через 6 месяцев после инфицирования.
Об этом пишет финское издание YLE.
Исследование Национального института здоровья и благосостояния Финляндии показало, что люди, которые заразились Covid-19 весной имеют в организме антитела. В выборку попали более 1000 взрослых, получивших подтвержденный положительный тест на коронавирус в течение последних шести месяцев.
Антитела были обнаружены примерно у 90% из примерно 900 исследованных образцов.
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Авторы эксперимента полагают, что такие данные свидетельствуют о долгосрочной защите, которые могут дать вакцины от коронавируса.
Младенцы, рожденные от женщин с Covid-19, имели антитела против коронавируса. Это обнаружили во время исследований с 5 новорожденными в Сингапуре.
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