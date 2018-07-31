Не сигаретами единными: назвали ежедневные привычки, которые провоцируют рак

Сидячий образ жизни может провоцировать злокачественные образования. Фото: Умкра

Традиционно наиболее негативными привычками считают курение и злоупотребление алкоголем. Однако канадские ученые составили перечень ежедневных привычек, влияющих на организм не менее пагубно. В якобы простых действиях скрывается угроза онкологических заболеваний.

Увлекаться мясом и сыром. Большое количество таких продуктов в рационе в 4 раза увеличивает вероятность возникновения злокачественных опухолей. Поэтому недостачу белка лучше компенсировать орехами, а мясные и сырные блюда потреблять умеренно, пишет "Men's Life".

Часто готовить на газовой плите. Во время горения в воздух выделяются окись углерода, двуокись азота, а также формальдегид. Эти вещества могут провоцировать развитие онкологии.

Работать и отдыхать сидя. Когда человек много времени проводит на стуле, возникает риск заболеть раком легких, простаты или молочных желез. Оптимальным решением является короткая разминка каждые полчаса.

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Мало спать. У тех, кто спит меньше 7 часов в сутки, онкологию обнаруживают так же часто, как у курильщиков.

По заключению ученых, одним из главных факторов появления злокачественных опухолей является ожирение. Избыточная масса тела приводит к 12 типам онкологии. Чтобы предупредить болезнь, нужно регулярно заниматься спортом, соблюдать диету, употреблять достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов.