Названа безопасная ежедневная норма вина

Редкая, но интенсивная выпивка наносит организму существенного удара. Фото: Pixabay

Существуют усредненные параметры нормы вина, но также на допустимое количество выпивки может влиять телосложение.

По словам виновного эксперта Влады Губернской, ежедневная норма вина отличается для мужчин и женщин. В среднем, максимальное количество этого спиртного напитка составляет 150 миллилитров - для представительниц прекрасного пола, 250 - для мужчин, пишет "Страна здоровья".

В то же время, отметила Губернская на предельное количество выпитого влияющие на рост, телосложение, масса тела человека.

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Также эксперт рассказала, что в "отношениях" с алкоголем важно соблюдать принцип умеренности. Учитывая, что спиртное - потенциальный токсин, лучше получать его минимальными дозами регулярно, чем редко, но сразу в большом количестве.

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