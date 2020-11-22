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Названа безопасная ежедневная норма вина

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Названа безопасная ежедневная норма вина
Редкая, но интенсивная выпивка наносит организму существенного удара. Фото: Pixabay

Существуют усредненные параметры нормы вина, но также на допустимое количество выпивки может влиять телосложение.

По словам виновного эксперта Влады Губернской, ежедневная норма вина отличается для мужчин и женщин. В среднем, максимальное количество этого спиртного напитка составляет 150 миллилитров - для представительниц прекрасного пола, 250 - для мужчин, пишет "Страна здоровья".

В то же время, отметила Губернская на предельное количество выпитого влияющие на рост, телосложение, масса тела человека.

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Также эксперт рассказала, что в "отношениях" с алкоголем важно соблюдать принцип умеренности. Учитывая, что спиртное - потенциальный токсин, лучше получать его минимальными дозами регулярно, чем редко, но сразу в большом количестве.

Диетологи назвали самый полезный хлеб. Он хорошо сохраняется и очищает организм благодаря высокому содержанию клетчатки.

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