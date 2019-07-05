Назвали вкусный напиток, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Чай из гибискуса хорошо влияет на состояние кровеносных сосудов. ФОТО: organicfacts.net

Чай из гибискуса улучшает функции сосудов. Это подтвердило экспериментальное исследование ученых из Великобритании и Нигерии.

Напиток для эксперимента готовили путем настаивания 30 граммов высушенных цветов гибискуса в литре воды на протяжении 10 минут. Потребляли такой настой подопытные после приема пищи с высоким содержанием жиров. Пишет издание Natural News.

Результаты показали, что употребление чая из гибискуса улучшает кровоток и хорошо сказывается на состоянии эндотелия сосудов. Эндотелий — это слой клеток, которым покрыты внутренние стенки сосудов. Нарушение его функций повышает риск появления таких сердечно-сосудистых патологий, как атеросклероз, инфаркт миокарда, коронарная недостаточность и гипертония.

Также известно, что чай из гибискуса нормализует кровяное давление и повышает концентрацию "хорошего" холестерина.

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Убережет от смерти из-за болезней сердца правильное питание. В частности, важно ввести в рацион продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.