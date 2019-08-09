Назвали самые горячие позы для возвращения страсти

В спальне не бывает много разнообразия. И речь вовсе не о дизайне. Страсть нужно время от времени обновлять.
Огонек между любовниками не может быть всегда на одном уровне.
Жара в сексуальные отношения можно добавить благодаря правильно подобранным позам. Таких является 5. Они просты и не требуют акробатических умений.
Вместо каких-то трюков, стоит добавить пикантные движения или заниматься сексом под новым углом.
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Чтобы заниматься любовью в воде, необходимо учесть все угрозы. Это может быть соленая вода, медузы и сильное течение. В водоемах очень много мусора, а соленая вода не способна быстро его очистить. После чего можно заболеть различными болезнями.
В бассейне намного безопаснее заниматься любовью чем в открытых водоемах.
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