Назвали самые частые ошибки в лечении лишая

Лишай запрещено мазать йодомФото: Plastichno.com

Лишай нельзя тереть мочалкой и мазать йодом. Это маскирует проявления болезни и врач может установить диагноз. Грибок продолжает жить в организме и осваивает новые места на теле.

Об этом предупреждает Андрей Перехрестенко, столичный дерматовенеролог.

"Если лишай себя проявил, нельзя тянуть время. Летом лечения мало действует, потому что человек часто потеет. Пятна молниеносно расходятся по организму. Не могут справиться действенные мази", - говорит врач.

Появление отрубевидного лишая провоцируют грибки. Они размножаются по организму, когда снижается иммунитет. Организм ослабляют диеты, болезни или стрессы.

Тогда возникают красноватые и желтоватые лишае на спине, груди, в подмышечных ямках, плечах и животе. Постепенно белеют, покрываются чешуей, похожей на отрубей. Учащаются летом, особенно если носит синтетическая одежда и много потеть.

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Пациенту проверяют состояние печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Тогда назначают местную терапию противогрибковыми мазями.

По частых рецидивов нужно системное двух или трехнедельный лечения.

После лечения назначают повторный анализ на грибок. Если не проявляют, то разрешено загорать.

Теплая погода приводит к увеличению количества насекомых, которые могут укусить или ужалить. Часто люди не знают, как выглядят те или иные укусы. Последствия могут быть разными - от обычного покраснения до угрозы жизни. Укус комара выглядит как покрасневший подкожный пузырь, который сильно чешется. Никаких особых мер принимать не нужно, разве намазать место укуса успокаивающим мазью, чтобы не чесался. Но если после укуса ощущается жар, боли в суставах или опухание лимфоузлов, следует обратиться к врачу. Возможно попадание инфекции. Комаров признали опасными современными транспортерами вирусов в мире.