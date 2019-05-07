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вторник, 07 мая 2019 17:36

Назвали размер безопасной порции картофеля фри

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Назвали размер безопасной порции картофеля фри
Употребление картофеля фри способствует появлению диабета и проблем с сердцем. ФОТО: med.vesti.ru

Безопасная порция картофеля фри — это 6 соломинок в неделю. Причем вреда здоровью она не причинит лишь при условии, что человек ведет здоровый образ жизни: правильно питается, обеспечивает себе полноценный сон и достаточно физической нагрузки.

Такие результаты показало исследование ученых из Гарвардского университета. Ученые также отметили, что превышение рекомендуемой порции повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения. Грозит это даже людям, которые редко позволяют себе нездоровую пищу, пишет BIGpicture.

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Кроме гамбургеров и картофеля фри за последние полвека меню McDonald's пополнилось салатами, коктейлями и курицей-гриль. Это свидетельствует о том, что общество изменилось и сделало шаг к более здоровому питанию. Однако новое исследование показало, что несмотря на все усилия за последние 30 лет фаст-фуд стал вреднее.

bigpicture.ru
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