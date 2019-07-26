Назвали продукт, который помогает худеть

Орехи способствуют похудению. Фото с открытых источников.

Диетологи выяснили, что грецкий орех возвращает стройную талию и чрезвычайно эффективен в борьбе с лишними килограммами.

К такому выводу пришли диетологи из американского Beth Israel Deaconess Medical Center.

Специалисты провели эксперимент с которым привлекли 10 добровольцев с повышенной массой тела на два пятидневных сеансы, передает Народная правда.

В течение одной пятидневки добровольцы ежедневно употребляли смузі, содержащее 48 г грецких орехов. Такая порция, рекомендуемая диетическими рекомендациями Американской диабетической ассоциации (ADA). Во время своего второго пятидневного пребывания в центре они употребляли точно такой же по вкусу напиток, но в котором вместо грецких орехов находилось плацебо.

По результатам эксперимента выяснилось, что те, кто употреблял ореховое смузи, чувствовали себя менее голодными, чем те, кому давали плацебо.

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Таким образом, ученые выяснили, что потребление смузи с грецкого ореха способствует быстрому и длительном насыщению, что способствовало эффективному похудению.

И все это благодаря большому содержанию жиров и белков которыми богат грецкий орех. Омега-3 жирных кислот, полиненасыщенных кислот, которые "утилизируют" из жировых "депо" лишний жир, снижают уровень "плохого" холестерина и триглицеридов.

Орех содержит пищевые волокна, которые выводят все лишнее из кишечника - холестерин, избыток глюкозы, токсины.

Также грецкий орех прекрасно укрепляет сердце, мозг, печень, особенно при употреблении вместе с инжиром и изюмом, а также способствуют омоложению организма.

Однако следует помнить, что за день можно съесть не более двух грецких орехов. Двойную порцию плодов можно съесть в том случае, если для похудения используется средиземноморская диета.

Американские ученые заявили о необходимости пересмотра понятия "ожирение", а также симптоматики болезни и ее причин. Об этом сообщила группа ученых из американского университета Айовы.