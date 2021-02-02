Назвали процедуру для восстановления после паралича

В Мюнхене 2 февраля 1970 года впервые состоялась операция по трансплантации нерва. Это ювелирная работа, ведь нерв бывает тоньше волоска. Это происходит под микроскопом и очень деликатными инструментами. Они должны оставить невидимый шов.

К этому времени, пересадку делали только органов. После нерва начали и ткани, костный мозг, сухожилия и роговую оболочку глаза.

Автор: 8next.com Трансплантация нервов помогает восстановиться после паралича

Чаще всего пересадка нерва нужна при травмах или параличи. Процедура должна была дать участникам возможность сгибать и разгибать пальцы рук, делать хватательные движения, возвращать руки. Также ступать на ногу, например в случае Прокуса собакой у человека участки под коленом.

После трансплантации спокойное положение с гипсовыми лонгетами длится 10 дней. Затем требуется проведение интенсивной физиотерапии и лечения легким током.

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Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными совсем недавно, с апреля 2019 года, с тех пор вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.

В 2019 году в Украине впервые за 15 лет трансплантировали сердце.

С 1 января этого года заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей, которая сопоставлять перечень ожидания пациентов и донорские органы. Благодаря этой системе Украины за 3 года сможет достичь полной трансплантационной независимости. Тогда Украинской не придется выезжать за границу для проведения операций.

Для улучшения системы трансплантации в Украине надо значительную часть работы перевести в автоматический режим. Работать над осведомленностью общества. Объяснять, что "черной трансплантологии" не может быть, потому что в процессе донорства задействовано почти 50 специалистов. Также надо расширить базы забора органов.