Назвали повседневную пищу, которая портит секс

Ученые создали список "убийц либидо" Фото: ukr.media

Многие статьи написаны о продуктах для повышения сексуального влечения. Однако совсем мало о еде, которая портит не только желание, но и сам процесс. Тогда секс становится невыносимым.

Ученые создали список "убийц либидо".

Картошка фри

Жареный картофель содержит трансжиры, которые снижают уровень тестостерона и снижают циркуляцию крови. Это мешает эрекции. Также такая пищу содержит много соли, которая вредит артериальном давлении.

Хот-доги

Через насыщенные жиры этот фаст-фуд вызывает проблемы с кровообращением. В сексе нужно, чтобы кровь поступала во все органы равномерно.

Твердый сыр

Сыр делает сперму густой. К тому же у многих людей вызывает в животе ощущение тяжести.

энергетики

Кратковременный выброс энергии скоро изменится усталостью, общей вялостью и раздражением.

Вино

Речь не о бокале, а целой бутылке. Такая доза алкоголя снижает чувствительность к прикосновениям. К тому же, тогда сложнее достичь эрекции, чем на трезвую голову.

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В спальне не бывает много разнообразия. И речь вовсе не о дизайне. Страсть нужно время от времени обновлять. Огонек между любовниками не может быть всегда на одном уровне.