Назвали область, которая лидирует по количеству больных коронавирусом: цифри за 24 декабря

За последние сутки в Украине обнаружили 11 035 новых больных коронавирус. Из них детей - 484, медработников - 388.
Всего, по состоянию на утро 25 декабря, имеем 58874 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2739 госпитализированы, а 186 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 646772 пациентов, из них за последние сутки - 15 337, сообщает Максим Степанов в Фейсбук.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев - 1038, Одесской - 963, Киевской - 877, Запорожской - 690 и Харьковской - 629 областях.
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Ситуация в областях:
м. Киев - 106078 случаев;
Винницкая область - 21 698 случаев;
Волынская область - 32 149 случаев;
Днепропетровская область - 55 680 случаев;
Донецкая область - 34 225 случаев;
Житомирская область - 37 848 случаев;
Закарпатская область - 27 650 случаев;
Запорожская область - 50 805 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;
Киевская область - 56374 случаи;
Кировоградская область - 8149 случаев;
Луганская область - 9725 случаев;
Львовская область - 58 875 случаев;
Николаевская область - 28 805 случаев;
Одесская область - 67934 случаи;
Полтавская область - 33 997 случаев;
Ровенская область - 39 979 случаев;
Сумская область - 39 490 случаев;
Тернопольская область - 33 175 случаев;
Харьковская область - 67 417 случаев;
Херсонская область - 16 679 случаев;
Хмельницкая область - 38004 случаи;
Черкасская область - 36 947 случаев;
Черновицкая область - 39143 случаи;
Черниговская область - 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине нет нужных условий для хранения вакцин против коронавируса. За неделю мы сможем получать до 300 тыс. доз препарата, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он утверждает, что надлежащие условия для хранения вакцин в нашей стране могут создать для 1-2 разработчиков.
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