Назвали область, которая лидирует по количеству больных коронавирусом: цифри за 24 декабря

Maksym Stepanov poraduvav kilʹkistyu lyudey, yaki oduzhaly vid koronavirusu 11 035 novykh vypadkiv koronavirusnoyi khvoroby COVID-19 zafiksovano v Ukrayini stanom na 25 hrudnya 2020 roku. Zokrema, zakhvorily 484 dytyny ta 388 medpratsivnykiv. Za ostannyu dobu naybilʹsha kilʹkistʹ pidtverdzhenykh vypadkiv zareyestrovana u m. Kyyiv - 1 038, Odesʹkiy - 963, Kyyivsʹkiy - 877, Zaporizʹkiy - 690 ta Kharkivsʹkiy - 629 oblastyakh. CHYTAYTE TAKOZH: Nove doslidzhennya poyasnyuye, chomu dekhto vazhko perenosytʹ koronavirus Sytuatsiya v oblastyakh: m. Kyyiv – 106 078 vypadkiv; Vinnytsʹka oblastʹ – 21 698 vypadkiv; Volynsʹka oblastʹ – 32 149 vypadkiv; Dnipropetrovsʹka oblastʹ – 55 680 vypadkiv; Donetsʹka oblastʹ – 34 225 vypadkiv; Zhytomyrsʹka oblastʹ – 37 848 vypadkiv; Zakarpat·sʹka oblastʹ – 27 650 vypadkiv; Zaporizʹka oblastʹ – 50 805 vypadkiv; Ivano-Frankivsʹka oblastʹ – 42 611 vypadkiv; Kyyivsʹka oblastʹ – 56 374 vypadky; Kirovohradsʹka oblastʹ – 8 149 vypadkiv; Luhansʹka oblastʹ – 9 725 vypadkiv; Lʹvivsʹka oblastʹ – 58 875 vypadkiv; Mykolayivsʹka oblastʹ – 28 805 vypadkiv; Odesʹka oblastʹ – 67 934 vypadky; Poltavsʹka oblastʹ – 33 997 vypadkiv; Rivnensʹka oblastʹ – 39 979 vypadkiv; Sumsʹka oblastʹ – 39 490 vypadkiv; Ternopilʹsʹka oblastʹ – 33 175 vypadkiv; Kharkivsʹka oblastʹ – 67 417 vypadkiv; Khersonsʹka oblastʹ – 16 679 vypadkiv; Khmelʹnytsʹka oblastʹ – 38 004 vypadky; Cherkasʹka oblastʹ – 36 947 vypadkiv; Chernivetsʹka oblastʹ – 39 143 vypadky; Chernihivsʹka oblastʹ – 28 730 vypadkiv. Dani z tymchasovo okupovanykh terytoriy AR Krym, Donetsʹkoyi, Luhansʹkoyi oblastey ta mista Sevastopolya vidsutni. V Ukrayini nemaye potribnykh umov dlya zberihannya vaktsyn proty koronavirusu. Za tyzhdenʹ my zmozhemo otrymuvaty do 300 tys. doz preparatu, zayavyv ministr okhorony zdorov'ya Maksym Stepanov. Vin stverdzhuye, shcho nalezhni umovy dlya zberihannya vaktsyn u nashiy derzhavi mozhutʹ stvoryty dlya 1-2 rozrobnykiv. Ещё 1885 / 5000 Результаты перевода Максим Степанов порадовал количеством людей, которые выздоровели от коронавируса. Фото: uk.wikipedia.org

За последние сутки в Украине обнаружили 11 035 новых больных коронавирус. Из них детей - 484, медработников - 388.

Всего, по состоянию на утро 25 декабря, имеем 58874 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2739 госпитализированы, а 186 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 646772 пациентов, из них за последние сутки - 15 337, сообщает Максим Степанов в Фейсбук.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев - 1038, Одесской - 963, Киевской - 877, Запорожской - 690 и Харьковской - 629 областях.

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Ситуация в областях:

м. Киев - 106078 случаев;

Винницкая область - 21 698 случаев;

Волынская область - 32 149 случаев;

Днепропетровская область - 55 680 случаев;

Донецкая область - 34 225 случаев;

Житомирская область - 37 848 случаев;

Закарпатская область - 27 650 случаев;

Запорожская область - 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 611 случаев;

Киевская область - 56374 случаи;

Кировоградская область - 8149 случаев;

Луганская область - 9725 случаев;

Львовская область - 58 875 случаев;

Николаевская область - 28 805 случаев;

Одесская область - 67934 случаи;

Полтавская область - 33 997 случаев;

Ровенская область - 39 979 случаев;

Сумская область - 39 490 случаев;

Тернопольская область - 33 175 случаев;

Харьковская область - 67 417 случаев;

Херсонская область - 16 679 случаев;

Хмельницкая область - 38004 случаи;

Черкасская область - 36 947 случаев;

Черновицкая область - 39143 случаи;

Черниговская область - 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине нет нужных условий для хранения вакцин против коронавируса. За неделю мы сможем получать до 300 тыс. доз препарата, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он утверждает, что надлежащие условия для хранения вакцин в нашей стране могут создать для 1-2 разработчиков.