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среда, 19 июня 2019 23:28

Назвали неутешительные последствия избытка сна

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Назвали неутешительные последствия избытка сна
Оптимальной продолжительностью сна ученые считают 7-9 часов. ФОТО: aif.ua

Избыток сна приводит к ухудшению памяти и скорости реакции. Это обнаружили ученые из Университетского колледжа Лондона.

Ученые провели исследование с участием более 400 тысяч добровольцев. Все участники проходили тест на зрительную память. Те, кто спал больше 9 часов в сутки, сделали больше ошибок: плюс 9% неправильных ответов за каждый дополнительный час сна. При этом в участников, спавших менее 7 часов в сутки, на каждый недоспанный час пришлось по 5% неправильных ответов. Пишет издание Evening Standart.

"Избыток сна так же, как и его недостаток, отрицательно влияют на когнитивные функции мозга. Наше исследование дает этому новые доказательства", — отметил руководитель проекта Альберт Генри из Института сердечно-сосудистых исследований Университетского колледжа Лондона.

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Ученые не советуют спать больше 10 часов. Причиной тому является наличие повышенного риска преждевременной смерти и развития деменции.

standard.co.uk
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Дата
19
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