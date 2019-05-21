Назвали неожиданные эрогенные зоны для каждого знака Зодиака

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Найти ключ к телу мужчины или женщины помогут знаки Зодиака. Речь вовсе не о психологические подходы, а об эрогенных точки. Они обеспечивают яркий оргазм.

Оказывается, у каждого знака свои эрогенные зоны.

Овен

Эти люди фанаты поцелуев и поглажывание волос Овна.

Телец

Тельцы испытывают настоящее блаженство, когда касаются их шеи, целуют и играют с ушами.

Близнецы

Возбуждение они переживают когда касаются рук любимого человека. И, в ответ, имеет сексуально сосать их пальцы.

Рак

Раки жить не могут без оpальных ласк, потому губы - это их самая чувствительная эрогенная зона.

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Лев

Эти люди любят, когда им угождают в сексе. Поэтому они положительно относятся к эротического массажа.

Дева

Девы с удовольствием будут смотреть на кубики пресса в партнера.

Весы

Кто хочет секса с Весами - прикасайтесь к их ягодиц.

Скорпион

Этот знак возбуждается от одного только вида обнаженного тела. А потом еще и тебя зарядит своей сексуальностью.

Стрелец

Женщины просто обожают, когда любовник играет с их сосками и разминает грудь. Мужчины в восторге от игривого царапания спины и поглаживания внутренней стороны бедер.

Козерог

Этот знак Зодиака любит ощущение при касании к их колен.

Водолей

Рецепт простой и причудливый одновременно - ласкать их голени и икры.

Рыбы

Этот знак получит оргазм когда любовник нежно кусает их пятки и облизывает каждый палец.

Свежевыжатые фруктовые соки одинаково вредны для здоровья, как и сладкие напитки, и повышают риск преждевременной смерти. Это связано с тем, что в фрешах содержится примерно такое же количество калорий и сахара, как и в подслащенных напитках.