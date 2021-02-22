Назвали масло, которое преодолевает инфекции

Масло орегано обладает множеством полезных свойств. Об этом говорят врачи. Греки издавна использовали масло орегано для лечения бактериальных инфекций.

Масло орегано обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. В отличие от антибиотиков, оно не вызывает каких-либо побочных эффектов. Масло помогает бороться с синуситом, тонзиллитом и инфекциями мочевых путей. Как местное лечение масло орегано применяется для лечения грибка ногтей.

Защищает от вирусов. Масло орегано способно предотвратить простуду, свинку, корь, оспу и многие другие состояния прежде, чем они успеют нанести ущерб здоровью.

Уменьшает воспаление. Масло может уменьшать отек, покраснение и боль, связанные с воспалительными процессами при ревматоидном артрите, фибромиалгии, синдроме хронической усталости и язве желудка.

Облегчает симптомы аллергии. Масло орегано обладает мощными противовоспалительными и седативными свойствами. Оно также может облегчить симптомы аллергии.

Борется с паразитами. Нанесите на кожу немного масла, чтобы защититься от укусов комаров, блох, вшей и клопов. Масло также способно бороться с внутренними паразитами, такими как нематоды или ленточные черви.

Предотвращает рак. Благодаря антиоксидантным свойствам, оно способно нейтрализовать свободные радикалы в организме и восстановить поврежденные клетки. Это в свою очередь предотвращает преждевременное старение организма и снижает риск развития рака.

Поддерживает иммунитет. Масло борется с вирусными, бактериальными и грибковыми инфекциями. Оно стимулирует производство белых кровяных телец, основной линии защиты от заболеваний.

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Облегчает боль. Масло орегано помогает облегчить покраснение, воспаление и отеки. Оно также может помочь при зуде, вызванном экземой, и при болях в суставах при ревматоидном артрите.

Улучшает пищеварение. Масло орегано стимулирует секрецию пищеварительных ферментов. Кроме того, оно эффективно лечит запоры и другие нарушения работы пищеварительной системы.

Пряную траву орегано также называют душицей. Ее активно используют в блюдах средиземноморской кухни. Название орегано происходит от греческих oros - гора, ganos - радость, то есть "радость гор".