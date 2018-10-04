Назвали лакомства, которые помогут при простуде

В Великобритании ученые доказали, что от простуды лучше есть шоколад, чем пить лекарства. В сладостях с какао находится вещество, помогающее избавиться от кашля.
Исследователи представили препарат для устранения кашля. The Daily Mail говорит, что секретным ингредиентом является теобромин, содержащийся в плодах какао и в шоколаде из них.
Чтобы укрепить иммунитет в холод, необходимо есть 50 г в день черного шоколада для профилактики. Во время простуды дозу необходимо увеличить до 100 г, отмечает tsn.ua
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Не нужно злоупотреблять - пациенты, которые едят этот продукт два раза в день снова начинают болеть.
Теобромин блокирует чувствительные нервы, которые отвечают за рефлекс, но увлекаться не нужно, организм привыкает к этому продукту.
Если необходимо долго говорить, а горло не дает такой возможности, нужно выпить чашку теплого чая и съесть плитку шоколада. Ближайшие 4 часа можно не думать о болезни.
В восемнадцатом веке шоколадный напиток использовали как лекарство от кашля. В те времена он был горьким и неприятным на вкус, больше напоминая лекарства, чем десерт.
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