Надо ли потеть, чтобы быстрее вылечить простуду

Никакие лекарства и "народные методы" не могут ускорить выздоровление при ОРВИ. Фото: из открытых источников

Пот помогает телу остыть и когда выступает на теле - приходит жар. Но высокая температура нужна, чтобы мобилизовать иммунную систему.

Поэтому, если она ниже 38,5 градусов, лучше дать организму шанс побороться с ней самому, пишет "24 здоровье".

Пот - это, скорее. сигнал того, что вы выздоравливает, но не движущая сила этого процесса. Никакие лекарства и "народные методы" не могут ускорить выздоровление при ОРВИ.

Существует также миф, что при начальных симптомах простуды поможет поход в баню. Австрийские ученые проверили это предположение и в течение шести месяцев наблюдали за группой из 50 мужчин: половина регулярно ходила в сауну, половина - нет. Среди парился, случаев простуды было немного меньше, чем в контрольной группе, но, как отмечают ученые, выводы делать рано и требуются дальнейшие исследования.

Для того, чтобы не простудиться, необходимо есть витамины и не контактировать с зараженным человеком. Простудиться можно даже прикоснувшись к поверхности, к которой ранее заразился зараженный человек после кашля.