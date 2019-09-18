Осенний грипп: как предупредить заболевание

В каждой семье должны определенно знать, как защитить себя от осенних и зимних болезней

Для того, чтобы не простудиться, необходимо есть витамины и не контактировать с зараженным человеком.

Простудиться можно даже прикоснувшись к поверхности, к которой ранее заразился зараженный человек после кашля.

Распознать грипп можно такими симптомами как одышка, кашель, боль в теле и мышцах и жар и озноб.

Если боль в горле, насморк, кашель, заложенность пазух, слезотечение, лихорадку, слабые боли в теле и сыпь это признаки простуды, рассказывает natali.ua.

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Если кто-то заболел из близкого окружения, в течение 48 часов нужно пить витамины, ведь есть большой риск заразиться.

Когда все же появился грипп или простуда дайте иммунной системе несколько дней бороться, а уже потом принимайте лекарства.

Врачи советуют делать профилактику гриппа. Все виды имеют особое значение для людей, относящихся к группам риска. Для этих людей грипп представляет наибольшую опасность, а своевременная регулярная профилактика способна спасти жизнь.