На вакцинацию украинцев от Covid-19 заложили мизер - экономист

Трудно спрогнозировать стоимость прививки в Украине, потому что еще неизвестна окончательная цена каждой из трех вакцин. Фото: cottonbro: Pexels

Фактически нет предусмотренных средств на борьбу с коронавирусом. В проекте бюджета на 2021 год смежные расходы, связанные с хранением вакцины не учтены.

Об этом Gazeta.ua рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

"На вакцинацию закладывается мизер. Фактически - только цена вакцины, ее доставка. В то же время не учтены все смежные расходы, которые, возможно, будут даже больше, чем стоимость самой вакцины", - подчеркнул Новак.

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Трудно спрогнозировать цену прививки в Украине, потому что еще неизвестна окончательная стоимость каждой из 3 вакцин, которые прошли испытания и получили сертификацию.

"Кроме заявленного количества доз, можем получить вакцины от Европейского союза. Там каждая из стран выделит 5% доз, которые закупит для себя и отдаст их странам 3-го мира. Можем попасть в этот список и мы. Поэтому так отличаются первичные данные о вакцинации, необходимая сумма и другая - скорректированная, которая в несколько раз меньше", - добавил эксперт.

В Украине эпидемия коронавируса начнет спадать в апреле благодаря вакцинации и коллективному иммунитету.