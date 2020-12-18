Covid-19: когда ждать спада эпидемии в Украине

В Украине эпидемия коронавируса начнет спадать в апреле благодаря вакцинации и коллективном иммунитета.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, власть сейчас пытается получить первые дозы вакцин в феврале 2021 года.
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Степанов отметил, что лучшим способом борьбы с пандемией является коллективный иммунитет.
"Его можно достичь двумя путями: либо это вакцинация, которая как минимум должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче, и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация", - сказал глава Минздрава.
В 1-й половине 2021 бедные страны получат вакцину от коронавируса. В рамках глобальной инициативы COVAX заключили соглашения на поставку почти 2 млрд доз вакцин от коронавируса.
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