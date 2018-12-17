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понедельник, 17 декабря 2018 14:58

Мужчина заболел из-за того, что нюхал свои носки

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Мужчина заболел из-за того, что нюхал свои носки
На носках мужчины были споры грибка, размножившегося внутри обуви. ФОТО: menhealth.in

Жителя китайского округа Чжанчжоу госпитализировали из-за привычки ежедневно после работы нюхать свои носки. Каждый раз прибегая к таким действиям, мужчина вдыхал споры грибка. Как следствие, инфекция проникла в дыхательные пути и распространилась легкими. Из-за этого развилось тяжелое инфекционное поражение.

Сначала грибок возник в обуви. Причиной тому стала повышенная потливость ног мужчины. В результате споры регулярно попадали на каждую новую пару носков. Нюхая их, мужчина каждый раз вдыхал очередную порцию грибка. Пишет известное британское издание Daily Mirror.

В госпиталь больного привезла карета скорой помощи. Там медики провели рентген легких. Снимок показал наличие очагов грибкового поражения. Врачи подтвердили, что причиной заражения послужили носки. Пациента оставили в больнице до выздоровления.

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Ранее рассказали о мужчине, который выкашлял огромную часть легких. Это была цельная "ветвь" бронхиального дерева. Она имела правильную форму и выглядела практически неповрежденной. Викашлянную часть органа врачи запечатлели на фото.

mirror.co.uk
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