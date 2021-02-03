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среда, 03 февраля 2021 15:31

Медики учебных заведений будут получать доплаты

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Медики учебных заведений будут получать доплаты
Медики учебных заведений будут получать доплаты фото: volyn.online.com

С 1 января 2021 года и до отмены карантина из-за COVID-19 медицинские работники учебных заведений будут получать доплаты в размере 20% от должностного оклада. Такое решение приняли сегодня на заседании правительства. Об этом информирует министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

Команда МОН инициировала внедрение доплат медработникам "за неблагоприятные условия труда и повышенный риск для здоровья". Доплаты будут начислять дополнительно к сумме установленной минимальной заработной платы.

"Медики в учебных заведениях нуждаются сегодня в социальной защите и поддержке не менее, чем педагоги или коллеги-врачи, которые работают в медучреждениях", - написал Сергей Шкарлет.

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Украинцы, которые не имеют 15 лет стажа, пенсию не получат. Вместо этого они могут обратиться в органы соцзащиты и получать ежемесячное пособие.

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