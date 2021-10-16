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воскресенье, 17 октября 2021 00:26

Медики назвали группу витаминов, которые вызывают рак

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Медики назвали группу витаминов, которые вызывают рак
Особенно опасны они оказались для курящих мужчин. Фото: Pixabay

Медики из США пришли к выводу, что употребление витаминов В6 и В12 повышают риск возникновения рака легких. В частности, они особенно опасны для курящих мужчин.

Новое исследование показало, что те, кто принимает витаминные добавки, вдвое чаще болеют раком, а те, кто еще и курит, - в три-четыре раза чаще. Ученые проанализировали данные 77000 человек, пишет Daily Express.

Один из авторов исследования, научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо Теодор Браски, заявил, что из-за употребления В12 риск развития рака легких возрастал на 30%, а из-за употребления B6 - на 40%.

"У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 процентов выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В", - назвал он результаты научной работы.

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Доцент Медицинского центра Университета Дюка в Северной Каролине, эксперт по сну и невролог Суджая Кансагра рассказал, почему качество сна может как помочь избавиться от нескольких лишних килограммов, так и стать вашим врагом, только увеличивая вес.

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