Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, почему нужно высыпаться

Человек, который никак не может выспаться, начинает больше есть, на фоне - гораздо меньше двигаться. Фото: Pixabay

Доцент Медицинского центра Университета Дюка в Северной Каролине, эксперт по сну и невролог Суджая Кансагра рассказал, почему качество сна может как помочь избавиться от нескольких лишних килограммов, так и стать вашим врагом, только увеличивая вес.

По данным последнего исследования те люди, которые спали менее 7 часов за ночь, делали гораздо больше перекусов в течение следующего дня чем те, у кого был полноценный сон. Для этого опросили более 20 тысяч участников.

Оказалось также, что они выбирали совсем не полезные перекусы, а те, которые содержат много быстрых углеводов, сахара, жира и кофеина. Со временем все эти дополнительные калории накапливаются и могут добавить лишних килограммов.

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При недостатке сна, организм начинает выделять больше кортизола – гормона стресса. Из-за этого организм начинает накапливать калории в виде жира. Человек, который никак не может выспаться, начинает больше есть и меньше двигаться. Все просто: от недосыпания мы уставшие, у нас банально нет сил и энергии на физические упражнения.

Люди получают удовольствие, отдыхая 3,5 ч. каждый день. В то же время длительный отдых, около 7 ч. в день, негативно влияет на психическое здоровье. Но люди, которые тратят свой длительный отдых с пользой - занятия спортом, хобби, встречи с друзьями тоже счастливы.