Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, почему нужно высыпаться

 
Ексклюзивы
1/5
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 684
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
Просмотров: 135
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
Просмотров: 639
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 2916
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4 Просмотров: 2286
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 2313
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 486
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 729
"Оляна сидела в кукурузе. Видела как зажгли дом, где было двое ее детей" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
"Оляна сидела в кукурузе. Видела как зажгли дом, где было двое ее детей" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 1278
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 495
Фото
Все фото
4
5
6
0
3
Самолет МВД привез донорское сердце для самой маленькой в Украине пациентки
Самолет МВД привез донорское сердце для самой маленькой в Украине пациентки
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
2 Просмотров: 1197
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 414
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7947
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 414
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 621
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 288
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
воскресенье, 03 октября 2021 00:27

Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, почему нужно высыпаться

  Комментировать
Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, почему нужно высыпаться
Человек, который никак не может выспаться, начинает больше есть, на фоне - гораздо меньше двигаться. Фото: Pixabay

Доцент Медицинского центра Университета Дюка в Северной Каролине, эксперт по сну и невролог Суджая Кансагра рассказал, почему качество сна может как помочь избавиться от нескольких лишних килограммов, так и стать вашим врагом, только увеличивая вес.

По данным последнего исследования те люди, которые спали менее 7 часов за ночь, делали гораздо больше перекусов в течение следующего дня чем те, у кого был полноценный сон. Для этого опросили более 20 тысяч участников.

Оказалось также, что они выбирали совсем не полезные перекусы, а те, которые содержат много быстрых углеводов, сахара, жира и кофеина. Со временем все эти дополнительные калории накапливаются и могут добавить лишних килограммов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советы, чтобы выспаться перед рабочими буднями

При недостатке сна, организм начинает выделять больше кортизола – гормона стресса. Из-за этого организм начинает накапливать калории в виде жира. Человек, который никак не может выспаться, начинает больше есть и меньше двигаться. Все просто: от недосыпания мы уставшие, у нас банально нет сил и энергии на физические упражнения.

Люди получают удовольствие, отдыхая 3,5 ч. каждый день. В то же время длительный отдых, около 7 ч. в день, негативно влияет на психическое здоровье. Но люди, которые тратят свой длительный отдых с пользой - занятия спортом, хобби, встречи с друзьями тоже счастливы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, почему нужно высыпаться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 11034
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 7011
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
10
 Просмотров: 4563
&quot;На живот, с*ка!&quot;: В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
10
 Просмотров: 4554
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
32
 Просмотров: 2916
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда в Украине появится первая вакцина
В Минздраве рассказали, когда в Украине появится первая вакцина Просмотров: 99
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
 Просмотров: 135
Как получить электронный рецепт на инсулин - инструкция
Как получить электронный рецепт на инсулин - инструкция Просмотров: 135
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
 1 Просмотров: 729
Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц
Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц Просмотров: 225
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
4
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4
Саакашвили задержали - премьер Грузии
3
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
Голосов: 176
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть