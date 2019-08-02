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пятница, 02 августа 2019 16:51

Магия растяжки: что произойдет с телом, если заниматься стретчингом каждый день

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Магия растяжки: что произойдет с телом, если заниматься стретчингом каждый день
Растяжка приводит в тонус мыщцы. @linahrybovych

Растяжке следует уделять более 10 минут перед занятиями спортом. Стретчингу необходимо выделить целую тренировку.

Gazeta.ua поможет разобраться, чем полезны тренировки на растяжку.

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1. Подтянутость и упругость кожи. Во время занятий стретчингом приток крови к мышцам значительно увеличивается и поставляет их кислородом. Ускоренный обмен веществ способствует сжиганию жировых отложений, а кожа становится более подтянутой. Идя на тренировку, можешь попрощаться с целлюлитом в области живота и на поверхности бедер.

2. Ровная осанка. Регулярные тренировки улучшают баланс тела, избавляют от скованности в мышцах и приводят в норму расположение суставов. Благодаря этому исчезают боли в спине и пояснице. Грациозная походка теперь не кажется мечтой, а полдня в любимых лодочках страшным сном.

3. Безболезненный менструальный цикл. Занятия увеличивают циркуляцию крови в органах малого таза и расслабляют мышцы, что приводит кнормализации цикла и уменьшению спазмов матки. Кроме того, выносливость и эластичность в области малого таза можно применить и в свою сексуальную жизнь.

4. Избавление от стресса. Прилив крови борется со спазмами и зажимами в мышцах, которые возникают в результате выброса гормонов стресса. Релаксация нормализует нервную проводимость и помогает справиться с негативными эмоциями.

5. Уверенность в себе. Сидеть с ровной спиной и ходить с высоко поднятой головой вполне реально - занятие стретчингом оказывают действенный психологический эффект. Вероятно, когда ты садишься на шпагат, все остальное становится безразлично.

Недавно нутрициолог София Рожко поделилась секретами правильного питания. Женщина рассказала о 3 важнейших фактора, которые влияют на потерю веса.

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