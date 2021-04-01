Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Аутизм неизлечим. Но со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни. Фото: ustavo Fring from Pexels

2 апреля - всемирный день распространения информации об аутизме. Дату ввели по решению Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 2007 года. Все для того, чтобы привлечь мировое внимание к детям и взрослым, страдающих этим заболеванием.

По статистике у каждого 54 ребенка расстройство аутистического спектра - состояния, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения.

Факторов, которые повышают вероятность появления у ребенка РАС множество: окружающая среда, генетики и тому подобное. Достоверно известно, что вакцинация не может вызвать развитие аутистических расстройств у детей, поскольку поражения мозга происходит еще на этапе внутриутробного развития плода.

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Симптомы болезни можно обнаружить уже в первые месяцы жизни ребенка. У него практически отсутствует зрительный контакт. Устанавливает его крайне редко или делает это необычным образом: смотрит, как через или косо. Малыш проявляет мало интереса к окружающему миру и людям. Играет преимущественно в одиночестве. Будто находится в своем мире. Также наблюдается отсутствие реакции на простые обращения или указания, при том, что проблем со слухом нет. Ребенок не пытается копировать поведение родителей или других детей. Ему неинтересно играть со сверстниками, и тому подобное.

Расстройства аутистического спектра начинаются в детстве, но сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. В большинстве случаев эти состояния проявляются в первые 5 лет жизни. Люди с аутизмом могут быть чрезвычайно одаренными. Примером этого является Ганс Кристиан Андерсен, Никола Тесла, Винсент Ван Гог, Билл Гейтс и многие другие. Несмотря на это таким людям нужно в разы больше времени, чтобы научиться чему-то элементарному.

Аутизм неизлечим. Но со временем человека можно скорректировать и адаптировать к социальной жизни.

Женщины, страдающие аутоиммунными заболеваниями, такими как диабет 1-го типа, ревматоидный артрит и глютеновая болезнь, имеют в три раза выше риск рождения ребенка, склонного к аутизму.