Ляшко составил "здоровую тарелку" для украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 279
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2043
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1575
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 531
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 324
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1647
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 585
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 873
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1548
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 846
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 297
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5139
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 747
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
воскресенье, 20 декабря 2020 13:31

Ляшко составил "здоровую тарелку" для украинцев

  Комментировать
Ляшко составил &quot;здоровую тарелку&quot; для украинцев
Ляшко дал советы по питанию украинском. Фото: Википедия

Для сопротивляемости организма к гриппу и ОРВИ следует придерживаться принципов здорового питания, написал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко написал в фейсбуке.

"Основной принцип питания во время активности гриппа и других вирусов базируется прежде всего на сбалансированном питании. Надо потреблять три порции овощей и зелени, две порции фруктов и ягод ежедневно, разноцветных, свежих, а также замороженных или консервированных без добавления соли и сахара. Кроме того, необходимо употреблять достаточное количество белков в составе злаковых или бобовых продуктов, орехов и семян, яиц, нежирного мяса или рыбы, а также обеспечивать организм достаточным количеством жидкости, преимущественно за счет чистой питьевой воды "

Советует выделять больше свободного времени для физической активности, так как количество потребленных калорий должно соответствовать затратам энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начали массовую вакцинацию от Covid-19

Суточное количество соли не должен превышать 5 граммов, ведь чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления и риска возникновения опасных осложнений - инфарктов и инсультов.

С 1 января 2021 года в школах нельзя будет продавать вредные продукты в буфетах и ​​автоматах. Такие нововведения предусматривает Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования Министерства здравоохранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ляшко составил "здоровую тарелку" для украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Доцента осудили на 10 лет

По монастырям изымали украиноязычные книги

"Американцы не в восторге от Кличко"

Лавра начала издавать книги

Основали просветительское общество

Открылась посмертная выставка Сергея Подервянского

Король рок-н-ролла получил повестку в армию

Войска НАТО взяли под контроль страну

Самое читаемое
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
4
 1 Просмотров: 15931
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
 Просмотров: 12168
&quot;Я говорю давай на квартире&quot; - нардепа от партии Медведчука поймали за интимной перепиской в Раде
"Я говорю давай на квартире" - нардепа от партии Медведчука поймали за интимной перепиской в Раде Просмотров: 8964
Растяжки и целлюлит: как выглядят модели plus-size без фотошопа
Растяжки и целлюлит: как выглядят модели plus-size без фотошопа
5
 Просмотров: 7947
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 5427
Здоровье
Covid-19 унес жизни украинского военного
Covid-19 унес жизни украинского военного Просмотров: 171
Кличко рассказал о количестве новых больных в Киеве
Кличко рассказал о количестве новых больных в Киеве Просмотров: 99
Назвали новый симптом коронавируса
Назвали новый симптом коронавируса Просмотров: 1017
Может оказаться в изоляции: из Британии не принимают самолеты
Может оказаться в изоляции: из Британии не принимают самолеты Просмотров: 261
Еще более заразен: после 76 млн больных обнаружили новый штамм коронавируса
Еще более заразен: после 76 млн больных обнаружили новый штамм коронавируса Просмотров: 1935
Больше всего комментируют
4
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Жители временно оккупированных территорий могут сделать прививку от Covid-19 в Украине - Зеленский
1
Скандальный депутат от "Слуг" заявил, что проститутки забирают энергию из Украины
1
Для кнопкодавов ввели штрафы
1
"Динамо" поспорит с "Андерлехтом" за украинского таланта
Голосов: 362
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть