Ляшко составил "здоровую тарелку" для украинцев

Ляшко дал советы по питанию украинском. Фото: Википедия

Для сопротивляемости организма к гриппу и ОРВИ следует придерживаться принципов здорового питания, написал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко написал в фейсбуке.

"Основной принцип питания во время активности гриппа и других вирусов базируется прежде всего на сбалансированном питании. Надо потреблять три порции овощей и зелени, две порции фруктов и ягод ежедневно, разноцветных, свежих, а также замороженных или консервированных без добавления соли и сахара. Кроме того, необходимо употреблять достаточное количество белков в составе злаковых или бобовых продуктов, орехов и семян, яиц, нежирного мяса или рыбы, а также обеспечивать организм достаточным количеством жидкости, преимущественно за счет чистой питьевой воды "

Советует выделять больше свободного времени для физической активности, так как количество потребленных калорий должно соответствовать затратам энергии.

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Суточное количество соли не должен превышать 5 граммов, ведь чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления и риска возникновения опасных осложнений - инфарктов и инсультов.

С 1 января 2021 года в школах нельзя будет продавать вредные продукты в буфетах и ​​автоматах. Такие нововведения предусматривает Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования Министерства здравоохранения.