В следующем году в школах запретят продавать вредные продукты

Чипсы, сухарики и другие вредные продукты не будут продаваться в школьных буфетах.Фото: pexels

С 1 января 2021 в школах нельзя будет продавать вредные продукты в буфетах и ​​автоматах. Такие нововведения предусматривает Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

"Это, в частности, снеки, такие как чипсы, сухарики, мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба, а также сладости, конфеты, которые также будут запрещены для продажи", - сказал санврач.

Ляшко отмечает, что были установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся. Например, злаковые, овощи, фрукты, а также ягоды и молочные продукты. В школах можно будет организовывать кейтеринг.

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Для некоторых детей также будет организовано отдельное питание. Это касается тех, у кого будет справка от врача о непереносимости определенных видов продуктов. Например, лактозы или глютена.

"Впервые на нормативно-правовом уровне урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями: теперь если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра, что у нее есть определенные диетические потребности, то владелец заведения обязан организовать отдельное питание для этого ребенка с учетом диетических потребностей ", - добавил Ляшко.

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