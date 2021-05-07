Литва заявила о создании первых в мире лекарств от Covid-19

Ученые испытывают лекарства против коронавируса. Фото: unsplash.com

Компания Northway Biotech в Вильнюсе со швейцарскими коллегами создала лекарства против коронавируса.

"В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство против коронавируса, могу сказать, что да. Доведено до такого уровня, что сейчас происходят клинические исследования", - отметил председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис в новостях на телеканале LNK.

По его словам, степень эффективности препарата узнаем уже в этом году. Он станет первым таким в мире.

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"Пока нет подобных лекарств. То, что мы создаем, все равно должно появиться. Если ты не привит и заразишься, тебе нужно то, чем можно лечиться", - сказал Бумялис.

Компания приступает к созданию еще одного лекарства против коронавируса, но в сотрудничестве с другой компанией.

Европейский Союз готов обсудить отказ от защиты патентов на вакцины против коронавируса. Такой шаг ранее поддержал только президент США Джо Байден. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, несмотря на то, что ЕС ускоряет темпы вакцинации, она готова обсудить пути улучшения ситуации с прививкой населения на территориях других стран.