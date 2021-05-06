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четверг, 06 мая 2021 16:06

ЕС готов пойти на крайние меры ради изготовления вакцин от Covid-19 для всего мира

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ЕС готов пойти на крайние меры ради изготовления вакцин от Covid-19 для всего мира
Урсула фон дер Ляйен готова отказаться от патента на изготовление вакцин от коронавируса. Фото: Reuters

Европейский Союз готов обсудить отказ от защиты патентов на вакцины против коронавируса. Такой шаг ранее поддержал только президент США Джо Байден.

Подробностями поделилось издание Reuters.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, несмотря на то, что ЕС ускоряет темпы вакцинации, она готова обсудить пути улучшения ситуации с прививкой населения на территориях других стран.

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"Вот почему мы готовы обсудить, как предложение США об отказе от защиты интеллектуальной собственности по вакцинам Covid-19 может помочь в достижении этой цели", - прокомментировала она.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала идею отказаться от патентов на Covid-вакцины в период эпидемии. Это позволит большему количеству производителей изготавливать препараты от коронавируса. В ВОЗ такое решение США назвали "знаменательным моментом в борьбе" с пандемией.

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