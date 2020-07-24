Куда обращаться за помощью одиноким больным коронавирусом

Если человек болеет коронавирусом и живет один, то помочь ему должны местные органы самоуправления. Фото: pixabay

Зараженний коронавирусом человек, который живет один, также может нуждаться в помощи.

Такой человек может обратиться за помощью в городскую или областную государственную администрацию, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Такие ситуации четко предусмотрены в нормативных документах и ​​соответствующих постановлениях. Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, в которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь нуждающимся людям", - отметил Степанов.

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По его словам, такую ​​помощь могут получить люди пожилого возраста; люди, которые живут сами на время заболевания; люди с инвалидностью; люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи, или продукты питания.

24 июля в Украине зафиксировали 972 новых заражения коронавирусом. 886 человек вылечились от Covid-19, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины. 20 человек от болезни умерли.