За сутки почти тысяча человек заболели коронавирусом

24 июля в Украине зафиксировали 972 новых заражения коронавирусом.
886 человек вылечились от Covid-19, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
20 человек от болезни умерли.
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Больше всего заражений обнаружили во Львовской обл. - 126.
Всего в Украине 62 823 человека заболели коронавирусом.
В городе Бердянск Запорожской области положительный результат теста на Covid-19 получила воспитательница детского сада №20 "Красная шапочка".
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