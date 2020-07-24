За сутки почти тысяча человек заболели коронавирусом

СНБО опубликовала статистику по коронавирусу. Фото: Reuters

24 июля в Украине зафиксировали 972 новых заражения коронавирусом.

886 человек вылечились от Covid-19, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

20 человек от болезни умерли.

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Больше всего заражений обнаружили во Львовской обл. - 126.

Всего в Украине 62 823 человека заболели коронавирусом.

В городе Бердянск Запорожской области положительный результат теста на Covid-19 получила воспитательница детского сада №20 "Красная шапочка".